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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…
Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 22:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin 17. haftasını da zirvede tamamladı. Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transferde de kesenin ağzını açtı. Yeni yılla birlikte devre arası transfer dönemini de yoğun bir şekilde geçirmesi beklenen Galatasaray, Brezilyalı dünya yıldızıyla görüşmelere şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Yeni yönetim, yeni teknik ve yeni oyuncularla birlikte şampiyonluk hedefi için çalışmalara başlayan Aslan, Süper Lig'de 17. haftayı da lider kapattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 1 puan bulunan Galatasaray, hafta sonu oynanacak derbiyi de kazanarak farkı açmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Bir yandan da transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un raporları doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Takımdan kesin olarak ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Patrick Van Aanholt, devre arasında gönderilecek.

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