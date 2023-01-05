Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 22:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin 17. haftasını da zirvede tamamladı. Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transferde de kesenin ağzını açtı. Yeni yılla birlikte devre arası transfer dönemini de yoğun bir şekilde geçirmesi beklenen Galatasaray, Brezilyalı dünya yıldızıyla görüşmelere şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…