Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek
Giriş Tarihi: 01.07.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 21:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu elde eden Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Üst üste 3. şampiyonluk için sezona başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemine de oldukça hareketli başladı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Aslan, orta saha transferi için bir dünya yıldızıyla ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 3. şampiyonluk için kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Aslan, flaş transferlerle yeni sezona hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

Forvet bölgesine Batshuayi'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, sıradaki önceliğini ise orta sahaya verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

BATSHUAYI RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SON DAKİKA