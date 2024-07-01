Giriş Tarihi: 01.07.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
21:34
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Michy Batshuayi sonrası yeni orta saha belli oldu: Bedavaya gelecek
Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu elde eden Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Üst üste 3. şampiyonluk için sezona başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemine de oldukça hareketli başladı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Aslan, orta saha transferi için bir dünya yıldızıyla ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları…