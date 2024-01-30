Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
21:31
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…
Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son oynadığı Gaziantep FK maçında da müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ligde lider Fenerbahçe ile birlikte 60 puanı bulunan Aslan, devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşıyor. Sacha Boey ve Angelino'nun ayrılığının ardından Tete'nin de gönderilmesi gündemdeyken Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Sacha Boey'den sonra bir satış daha yapmayı planlayan Galatasaray'da kasa da adeta dolup taşacak. İşte son dakika haberinin detayları…