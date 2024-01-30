Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 21:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son oynadığı Gaziantep FK maçında da müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ligde lider Fenerbahçe ile birlikte 60 puanı bulunan Aslan, devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşıyor. Sacha Boey ve Angelino'nun ayrılığının ardından Tete'nin de gönderilmesi gündemdeyken Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Sacha Boey'den sonra bir satış daha yapmayı planlayan Galatasaray'da kasa da adeta dolup taşacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yaz transfer dönemini bir hayli aktif geçiren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Angelino, Ndombele, Sanchez gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, lige de oldukça flaş bir giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken bir yandan da ligi domine eden Okan Buruk'un öğrencileri, 23. hafta sonunda 60 puana ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Son oynanan Gaziantep FK maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Zaha ve Barış Alper'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Tete’nin yeni adresini duyurdular: Bonservisi bile belli oldu…

Bu sırada devre arası transfer dönemini de bir hayli yoğun geçiren Aslan, bir rekora imza atarak Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderdi.

SON DAKİKA