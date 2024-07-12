Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve... 
Giriş Tarihi: 12.07.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 08:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi transferde de önemli adımlar atıyor. Takımın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın önde gelen takımları devreye girerken bir yıldız oyuncu daha radara girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise iki isimden tam 60 milyon Euro gelir bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Sezonun ilk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan Aslan, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini genç savunmacı Metehan Baltacı atarken yeni transfer Batshuayi de ilk 11'de sahne aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından tempolu ve iyi bir başlangıç yaptıklarını söylerken transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...

Transferde flaş gelişmeler yaşayan Galatasaray'da milli takımda performanslarını katlayan Davinson Sanchez ve Barış Alper'in talipleri artıyor.

SON DAKİKA