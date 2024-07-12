Giriş Tarihi: 12.07.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
08:40
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! Barış Alper Yılmaz ve...
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi transferde de önemli adımlar atıyor. Takımın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın önde gelen takımları devreye girerken bir yıldız oyuncu daha radara girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise iki isimden tam 60 milyon Euro gelir bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...