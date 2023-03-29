Giriş Tarihi: 29.03.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 19:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezonun kötü etkilerini kısa sürede üzerinden attı. Lige inişli çıkışı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen haftalarda yakaladığı form grafiğiyle tam 14 maçlık galibiyet serisine ulaştı. 14 maçlık seri Konyaspor maçında alınan yenilgiyle bozulurken, Aslan'ın bir diğer gündemi de transferler. Sezon başında takıma katılan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu için dünya devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…