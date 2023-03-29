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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…
Giriş Tarihi: 29.03.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 19:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezonun kötü etkilerini kısa sürede üzerinden attı. Lige inişli çıkışı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen haftalarda yakaladığı form grafiğiyle tam 14 maçlık galibiyet serisine ulaştı. 14 maçlık seri Konyaspor maçında alınan yenilgiyle bozulurken, Aslan'ın bir diğer gündemi de transferler. Sezon başında takıma katılan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu için dünya devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle birlikte girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Yönetim ve teknik ekipte değişiklerle birlikte şampiyonluğu birinci hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekip, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, tam 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Süper Lig tarihine geçmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, milli ara öncesinde oynanan Konyaspor maçıyla bozuldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmeziydi! Sürpriz ayrılığı duyurdular: İşte taraftarın sevgilisinin yeni takımı…

Bir yandan bu sezonun şampiyonluk hesaplarını yaparken diğer yandan da gelecek sezon için transfere odaklanan Aslan'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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