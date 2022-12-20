Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
13:27
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılarda gündeme Angel Di Maria gelmişti. Galatasaray'da sezon başı transfer edilen yıldızlardan birinin sürpriz ayrılığı gerçekleşecek ve yerine bir başka yıldız isim transfer edilecek. İşte tüm ayrıntılar...