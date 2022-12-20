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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılarda gündeme Angel Di Maria gelmişti. Galatasaray'da sezon başı transfer edilen yıldızlardan birinin sürpriz ayrılığı gerçekleşecek ve yerine bir başka yıldız isim transfer edilecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Moussa Dembele başta olmak üzere birçok dünyaca ünlü yıldızı gündemine alan sarı-kırmızılılar, son olarak Angel Di Maria'yla temas kurmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız için ön araştırmalar başlarken, uluslararası bir şirketle anlaşan yönetimin, özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Sarı-Kırmızılılar'ın şartların uygun olması halinde Di Maria için resmi girişimlerde bulunacağı ifade edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, yerine alınacak isim belli oldu...

Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da gönderilmek istenen ilk iki ismin Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic olduğu kaydedilmişti.

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