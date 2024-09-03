Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
18:13
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…
Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda yeni sezona tartışmalarla başlayan Galatasaray, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından taraftarının tepkisini çekmişti. Süper Lig'de sezona 3'te 3'le başlasa da eleştirilerin odağı haline gelen yönetim ve teknik ekip, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Önceki gece Victor Osimhen ile büyük bir bomba patlatan Aslan, bir dünya yıldızını daha İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…