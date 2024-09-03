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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…
Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 18:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda yeni sezona tartışmalarla başlayan Galatasaray, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından taraftarının tepkisini çekmişti. Süper Lig'de sezona 3'te 3'le başlasa da eleştirilerin odağı haline gelen yönetim ve teknik ekip, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Önceki gece Victor Osimhen ile büyük bir bomba patlatan Aslan, bir dünya yıldızını daha İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

Oldukça hareketli bir gündem içerisinde olan sarı-kırmızılı ekipte ayrılıklar ve transferler de art arda gerçekleşti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

OSIMHEN GELDİ, KEREM GİTTİ

Galatasaray, 2 Eylül Pazartesi günü tarihinin en hareketli transfer gündeminden birini geride bıraktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

Akşam saatlerinde Victor Osimhen ile anlaşıldığı haberleri ortalığı ayağa kaldırırken dünyaca ünlü golcü gece 03.00 sularında imza için Türkiye'ye geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası bir transfer daha bitiyor! Anlaşmayı kabul ettiler: Dünya yıldızı…

Osimhen'in transferinin yanı sıra bir de ayrılık yaşan sarı-kırmızılılar, takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

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