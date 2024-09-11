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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi
Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 3 galibiyetle başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerine girilirken flaş adımlar atmaya devam ediyor. Roma'dan Zalewski'yi bitirmek için son görüşmelerini yapan sarı-kırmızılı takım bir de orta saha transferi yapacak. Bu noktada görüşülen isimlerle henüz anlaşma noktasına gelemeyen Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yaptığı teklifi Fransız basını duyurdu. Öte yandan kulüpten de resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Son dakika haberleri… Yeni sezona Süper Kupa'da alınan flaş yenilgiyle başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de play-off turunda veda etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de ise 3'te 3 yapan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Taraftarların sıklıkla eleştirdiği Dursun Özbek yönetimi ise transferde son adımları atıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Victor Osimhen ile dünyada ses getiren sari-kırmızılı ekip, Zalewski transferini de en kısa sürede noktalamayı hedefliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi

Bu sırada Galatasaray'ın orta saha bölgesi için yıldız bir oyuncuya teklif yapıldığı açıklandı.

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