Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
20:17
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 3 galibiyetle başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerine girilirken flaş adımlar atmaya devam ediyor. Roma'dan Zalewski'yi bitirmek için son görüşmelerini yapan sarı-kırmızılı takım bir de orta saha transferi yapacak. Bu noktada görüşülen isimlerle henüz anlaşma noktasına gelemeyen Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yaptığı teklifi Fransız basını duyurdu. Öte yandan kulüpten de resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…