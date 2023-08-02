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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 02.08.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 23:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i tek farklı skorla elemeyi başardı. 2-2'nin rövanşında sahadan 1-0 ayrılan Aslan, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da bomba bir iddia gündeme düştü. Okan Buruk'un prensi yıldız oyuncu, sürpriz bir takıma rekor bonservis bedeliyle transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Galatasaray, Zalgiris'i eleyerek bir üst tura yükseldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Zayıf rakibi karşısında zorlanarak da olsa turu alan sarı-kırmızılı ekip, transferde de dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Takıma katılanlar kadar ayrılıklarla da konuşulan Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Geçen sezon transfer edilen Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldiği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Al Hilal'in Zaniolo'ya yıllık 30 milyon Euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

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