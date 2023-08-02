Giriş Tarihi: 02.08.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 23:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i tek farklı skorla elemeyi başardı. 2-2'nin rövanşında sahadan 1-0 ayrılan Aslan, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da bomba bir iddia gündeme düştü. Okan Buruk'un prensi yıldız oyuncu, sürpriz bir takıma rekor bonservis bedeliyle transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…