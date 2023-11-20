Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 18:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde dünyada ses getiren en önemli transferlerinden birisi Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibe geç katılan ve performansının zirvesini henüz gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız isim, taraftarların beğenisini kazanmayı başardı. Futbolda liglere verilen arada milli maçlar devam ederken Wilfried Zaha için de flaş bir haber gündeme geldi. Fildişili oyuncunun transfer görüşmeleri yaptığı söylenirken yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…