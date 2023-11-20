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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…
Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 18:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde dünyada ses getiren en önemli transferlerinden birisi Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibe geç katılan ve performansının zirvesini henüz gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız isim, taraftarların beğenisini kazanmayı başardı. Futbolda liglere verilen arada milli maçlar devam ederken Wilfried Zaha için de flaş bir haber gündeme geldi. Fildişili oyuncunun transfer görüşmeleri yaptığı söylenirken yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, büyük ses getirmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Özellikle Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'nın transferi, İngiltere başta olmak üzere yurtdışında herkesin konuştuğu konu haline geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katan Aslan, taraftarını da mest etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular…

Takıma geç katılan Wilfried Zaha, henüz Galatasaray'da tam performansını gösteremese de Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi.

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