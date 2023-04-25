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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:28

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Son dakika Galatasaray haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 31. haftasında 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanmıştı. Fransız golcünün takımda artık oynamak istememesi sonrası hem Okan Buruk hem de Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Galatasaray'da Gomis krizinin perde arkası ortaya çıkarken, yaşanan olayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

BERKAY TURAN
MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Son dakika Galatasaray haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 31. haftasında 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanmıştı. Fransız golcünün takımda artık oynamak istememesi sonrası hem Okan Buruk hem de Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Galatasaray'da Gomis krizinin perde arkası ortaya çıkarken, yaşanan olayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray'da yaşanan puan kaybı kadar, Bafetimbi Gomis'in oynamak istememesi de büyük kriz yaratmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti" diye konuşmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fransız futbolcuya tepki göstererek, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

5 günlük süreçte yaşanan Gomis krizinin perde arkası ortaya çıkarken, Fransız futbolcuyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

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