Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Gomis krizinin perde arkası! Flaş Kerem ve Muslera detayı, tam takımdan gönderiliyordu ki...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti" diye konuşmuştu.