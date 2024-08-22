Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler: "Hakem, Young Boys'un tuzağına destek oldu"

"G.SARAY EVİNDE SEYİRCİSİYLE BU TAKIMI ELEYECEKTİR"

Batshuayi çok ilginçtir ilk 11'de değil de sonradan oyuna girdiği maçlarda çok etkili ve üretken oynuyor. Kulübede otururken hem oyunu iyi okuduğunu hem de hırslandığını düşünüyorum. Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak ikinci yarıda oynadığı futbolu ile evinde seyirci desteği ile bu takımı eleyecektir.