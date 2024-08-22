Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:08
Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler: "Hakem, Young Boys'un tuzağına destek oldu"
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekib Young Boys ile karşılaştı. Cimbom, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı. Tartışmalı hakem kararlarının olduğu karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...