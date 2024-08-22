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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler: "Hakem, Young Boys'un tuzağına destek oldu"
Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:08

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler: "Hakem, Young Boys'un tuzağına destek oldu"

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekib Young Boys ile karşılaştı. Cimbom, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı. Tartışmalı hakem kararlarının olduğu karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler: Hakem, Young Boys’un tuzağına destek oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler: Hakem, Young Boys’un tuzağına destek oldu

USTA KALEMLERDEN ÇARPICI YORUMLAR

Tartışmalı hakem kararlarının olduğu karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler: Hakem, Young Boys’un tuzağına destek oldu

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ACEMİ VE GÜVENSİZDİ

İsviçre Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçta 13 gol ile en fazla gol yemiş, 12 takımlı ligde 11. sırada bulunan Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu! İkinci golde de defansta Nelsson-Abdülkerim uyumsuzluğundan yine Monteiro ile geldi. Young Boys bu defans uyumsuzluğunu görünce sürekli oradan geldi. Galatasaray ise ilk yarıda özellikle sağ kanattan Barış Alper ile etkili toplar taşıdı ancak Icardi ile koordine olamayınca sonuç alamadılar.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler: Hakem, Young Boys’un tuzağına destek oldu

Kerem Aktürkoğlu zaman zaman sağlı-sollu savunmada kademeye girip toplar çıkardı. İkinci yarı etkisiz Mertens'in yerine Ziyech'i oyuna alan Galatasaray daha etkili oynamaya başladı. Bir de oyuna Batshuayi girince Galatasaray kimlik buldu, beklenen oyun karakterini sahaya yansıttı. Teknik heyetin yaptığı değişiklikler doğru hamlelerdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler: Hakem, Young Boys’un tuzağına destek oldu

"G.SARAY EVİNDE SEYİRCİSİYLE BU TAKIMI ELEYECEKTİR"

Batshuayi çok ilginçtir ilk 11'de değil de sonradan oyuna girdiği maçlarda çok etkili ve üretken oynuyor. Kulübede otururken hem oyunu iyi okuduğunu hem de hırslandığını düşünüyorum. Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak ikinci yarıda oynadığı futbolu ile evinde seyirci desteği ile bu takımı eleyecektir.

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