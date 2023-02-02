Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
14:27
Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol birden kaydeden ve takımını galibiyete taşıyan Arjantinli forvetin attığı her golden sonra Nef Stadı'nda popçu Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısı çalıyordu. Icardi'nin Ümraniyespor'a attığı golden sonra yaptığı sevinç kafaları karıştırırken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşananlar...