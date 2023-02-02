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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol birden kaydeden ve takımını galibiyete taşıyan Arjantinli forvetin attığı her golden sonra Nef Stadı'nda popçu Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısı çalıyordu. Icardi'nin Ümraniyespor'a attığı golden sonra yaptığı sevinç kafaları karıştırırken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol birden kaydeden ve takımını galibiyete taşıyan Arjantinli forvetin attığı her golden sonra Nef Stadı'nda popçu Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısı çalıyordu. Icardi'nin Ümraniyespor'a attığı golden sonra yaptığı sevinç kafaları karıştırırken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hangikredi Ümraniyespor'u 2-1 yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

Karşılaşmada 1'i penaltıdan 2 gol kaydeden ve sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Mauro Icardi, mücadeleye damga vurmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

"MAÇ MAÇ DEVAM EDİP..."

90 dakika sonrası mücadeleyi değerlendiren Arjantinli forvet, "İlk yarı biraz daha zordu. Çok şans kaçırdık. Gol mutluluk getirdi bize. Daha sonra kazandığımız için tekrar mutlu olduk. Devam etmemiz gerekiyor. Maç maç devam edip kazanmaya çalışacağız.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi golünü attı, yaptığı sevinç kafaları karıştırdı! Olay yaratan aşk iddiası...

Aslında penaltı vuruşlarımı değiştiriyorum sürekli. Son maçta güç odaklı yapmaya çalışmıştım son maçta. Bacağımda bir rahatsızlık vardı. Fakat bu seferkinde daha farklı bir atış stili denemek istedim ve sonunda skoru yükselttim.

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