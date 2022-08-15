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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde Giresunspor'a sürpriz mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda istemediği oyuncular netleşmişti. Galatasaray'da bir oyuncunun gitmesi daha netleşiyor. Cimbom'un genç yıldızı Okan Hoca tarafından kadroda düşünülmüyor. Yeni adresi ise Rusya oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon kadrosunu Mertens, Torreira, Seferovic ve Abdülkerim Bardakcı ile güçlendiren Galatasaray'da ayrılık rüzgarı yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

G.SARAY'DA KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN OYUNCULAR

Yeni sezon öncesi Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimler netleşmişti. Taylan Antayalı, Berkan Kutlu, Morutan ve Cicaldau gibi isimler Okan Buruk'un düşünmediği isimler arasında yer alıyordu. Morutan, İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımda düşünmediği bir isim daha ortaya çıktı. Takımda düşünülmeyen o ismin ise Barış Alper Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

TRANSFER İDDİALARI DOĞRULANDI

Krylya Sovetov'un Galatasaray 'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediğine yönelik iddialar doğrulandı. Rus ekibinin sportif direktörü Sergey Kornilenko, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Championat'a konuşan Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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