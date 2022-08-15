Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
15:52
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini kesti! G.Saraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde Giresunspor'a sürpriz mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda istemediği oyuncular netleşmişti. Galatasaray'da bir oyuncunun gitmesi daha netleşiyor. Cimbom'un genç yıldızı Okan Hoca tarafından kadroda düşünülmüyor. Yeni adresi ise Rusya oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...