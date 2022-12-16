Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 19:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk ile yola çıkan Galatasaray, ligin Dünya Kupası arasına kadar olan kısmını taraftarını memnun ederek tamamladı. İlk 13 haftalık dilimde 27 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası nedeniyle verilen araya ikinci sırada girdi. Bu arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray, İstanbulspor ile oynanacak maçla birlikte lige dönüş yapacak. Dünya Kupası arasındaki son hazırlık maçını Toulouse ile yapan Galatasaray'da Okan Buruk, maçın bir kısmında adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları…