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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 19:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk ile yola çıkan Galatasaray, ligin Dünya Kupası arasına kadar olan kısmını taraftarını memnun ederek tamamladı. İlk 13 haftalık dilimde 27 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası nedeniyle verilen araya ikinci sırada girdi. Bu arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray, İstanbulspor ile oynanacak maçla birlikte lige dönüş yapacak. Dünya Kupası arasındaki son hazırlık maçını Toulouse ile yapan Galatasaray'da Okan Buruk, maçın bir kısmında adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz yıl büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Yeni yönetim ve teknik heyetle birlikte yeni bir kadro kuran sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızlarını transfer etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları bünyesine katan Aslan, şampiyonluk iddiasıyla 2022-2023 sezonuna başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, son haftalarda formunu yakaladı ve üst üste galibiyetler aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk hazırlık maçında çılgına döndü! Galatasaray - Toulouse maçında o pozisyon sonrası hakem Burak Şeker’e büyük isyan…

Dünya Kupası arasından önceki son 3 maçını 3 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. haftada oynanan Başakşehir maçında gövde gösterisi yapmıştı.

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