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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 16:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı teknik adam Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken, Moussa Dembele'nin transferi, Icardi ve Rashica'nın bonservisleri ve Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı teknik adam Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken, Moussa Dembele'nin transferi, Icardi ve Rashica'nın bonservisleri ve Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile bir araya geldi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Sakatlık, milli takım, hastalık oldu. Birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık. Akademiden ne kadar çok oyuncumuzun süre alması bizim için o kadar sevindirici. Geleceğimiz sağlam. Genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

"İKİNCİ YARI BİZİM İÇİN AVANTAJ OLACAK"

Fikstür zordu. Yeni bir takımız. Genç oluştuk. Yönetimin gelişi, benim başlamam, oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11'i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe'nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu. Trabzonspor bir değişime girdi. Biz yeni bir kadro oluşturduk. İlk 11'e baktığımızda geçen sezondan çok az oyuncu var.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEKİ PERFORMANSI YAKALAMALIYIZ"

Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık ama Başakşehir maçında skordan bağımsız daha uzun süre iyi performans gösterdik. Skorun yanında oyunun hiçbir dakikasında önde baskıdan, pozisyona girmekten vazgeçmedik. Maçın sonuna kadar dinamizmimiz, hırsımız ve isteğimiz vardı. Alanyaspor maçında da 10 kişi kalana kadar iyiydik. Beşiktaş maçında 2-1'den sonra oyunu domine ettik. Kontrol ettiğimiz oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ara oldu, oyuncular milli takımlara gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor.

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