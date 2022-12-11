Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
16:58
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk resmen açıkladı! Ronaldo ve Dembele transferleri, Icardi ve Rashica kalacak mı? Olay yaratan Mertens detayı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı teknik adam Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken, Moussa Dembele'nin transferi, Icardi ve Rashica'nın bonservisleri ve Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...