Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bu sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam ediyor. Ligin ilk 10 haftasında 17 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başladı. 3'üncü tur maçında Kastamonuspor'u 7-0'la geçen sarı-kırmızılılar, bir üst tura yükseldi. Geceye damga vuran anlar ise Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk'un arasında yaşandı. A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşan o anlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…