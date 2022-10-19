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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…
Giriş Tarihi: 19.10.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 23:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bu sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam ediyor. Ligin ilk 10 haftasında 17 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başladı. 3'üncü tur maçında Kastamonuspor'u 7-0'la geçen sarı-kırmızılılar, bir üst tura yükseldi. Geceye damga vuran anlar ise Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk'un arasında yaşandı. A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşan o anlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık farklı skorla mağlup ederek tur atladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmaya bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Galatasaray, müsabakayı Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Mathias Ross, Kerem Aktürkoğlu, Hamza Akman ile Ramazan Işık'ın kendi kalesine attığı golle 7-0 kazanarak 4. tur biletini aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

SEFEROVİC, RASHİCA, ROSS VE HAMZA AKMAN'IN İLK GOLLERİ

Galatasaray'da 4 futbolcu, resmi maçlardaki ilk gollerini GMG Kastamonuspor karşılaşmasında kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk’un o anları geceye damga vurdu! Sosyal medya duygu dolu anları konuştu…

Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesinde renklerine dahil ettiği Haris Seferovic, Milot Rashica, Mathias Ross ile altyapıdan yetişen Hamza Akman, resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.

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