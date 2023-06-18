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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 18.06.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 00:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin ilk haftalarında oldukça düşük tempolu ve zorlu maçlar geçirse de sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiden gelecek sezon hazırlıkları başlarken gündemin ana konusu ise transferler. Birçok genç oyuncusunun talipleri olan Galatasaray, bu transferlerden de rekor gelir bekliyor. Son olarak İtalyan basını, Okan Buruk'un prensi için flaş bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir önceki sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 2022-2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla takviye eden Aslan, ligin ilk haftalarında zorlansa da sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Tarihi bir puan ortalaması elde eden Okan Buruk ve öğrencileri, birçok rekor kırarak 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yapılacak takviyeleri de buna göre değerlendirmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Bu sırada öncelikle Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerini bitirmek isteyen Galatasaray, kadrosundaki talibi olan futbolcularla da ilgileniyor.

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