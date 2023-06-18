Giriş Tarihi: 18.06.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 00:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin ilk haftalarında oldukça düşük tempolu ve zorlu maçlar geçirse de sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiden gelecek sezon hazırlıkları başlarken gündemin ana konusu ise transferler. Birçok genç oyuncusunun talipleri olan Galatasaray, bu transferlerden de rekor gelir bekliyor. Son olarak İtalyan basını, Okan Buruk'un prensi için flaş bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…