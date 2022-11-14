Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşılaşan Galatasaray, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmiş ve sezonun en farklı galibiyetini almıştı. Dünya Kupası arası öncesi üst üste Beşiktaş ve Medipol Başakşehir galibiyetleri elde eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı hamle ve gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...