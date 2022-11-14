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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk'un o hamlesinin ardından...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 10:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk'un o hamlesinin ardından...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşılaşan Galatasaray, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmiş ve sezonun en farklı galibiyetini almıştı. Dünya Kupası arası öncesi üst üste Beşiktaş ve Medipol Başakşehir galibiyetleri elde eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı hamle ve gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk’un o hamlesinin ardından...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşılaşan Galatasaray, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmiş ve sezonun en farklı galibiyetini almıştı. Dünya Kupası arası öncesi üst üste Beşiktaş ve Medipol Başakşehir galibiyetleri elde eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı hamle ve gerçekler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk’un o hamlesinin ardından...

Peş peşe gelen Adana Demirspor, Y.Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk’un o hamlesinin ardından...

Sarı-kırmızılılar, zorlu Fatih Karagümrük - Beşiktaş - Başakşehir üçgenini kayıpsız geçti ve Buruk, camianın güvenini kazandı. Başarılı teknik adamla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk’un o hamlesinin ardından...

FENERBAHÇE YENİLDİ, KAPTAN TAKIMA SESLENDİ

Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla takip edildi. Fatih Terim Stadı'na gelindiğinde Fenerbahçe'nin yenilgisi kesinleşti ve takım kaptanı Muslera motivasyon konuşmasını yapmak istedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi zafer sonrası gerçek ortaya çıktı! Okan Buruk’un o hamlesinin ardından...

"Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız' demişti. İşte size fırsat. En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." diyen Uruguayli eldiveni, takım arkadaşları mahcup etmedi.

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