Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
16:22
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor'dan 3 puan almayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de play-off turundan giriş yapan Aslan, Young Boys ile oynanan ilk maçta şok bir yenilgi aldı. İsviçre ekibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, transferde de son dakika gelişmesi yaşıyor. Bir süredir ayrılığı gündemde olan Victor Nelsson'un yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…