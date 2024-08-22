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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu
Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:22

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor'dan 3 puan almayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de play-off turundan giriş yapan Aslan, Young Boys ile oynanan ilk maçta şok bir yenilgi aldı. İsviçre ekibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, transferde de son dakika gelişmesi yaşıyor. Bir süredir ayrılığı gündemde olan Victor Nelsson'un yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da 2 galibiyetle başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

Hatayspor ve Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da alınan şok yenilgiyi de taraftarına unutturdu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

Bu sırada UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan bir şok yenilgiyle daha ayrıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

İsviçre takımına 3-2 kaybeden Galatasaray, tur şansını İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesinde arayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson’un yeni adresini duyurdular! Bonservis bedeli bile belli oldu

Bu sırada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.

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