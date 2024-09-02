Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
18:13
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız Verdi. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan şok elenmenin ardından Avrupa Ligi'ne gerileyen sarı-kırmızılılar, transferde yıldız isimlerin kapısın çalıyor. Bu doğrultuda Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya yakın olan Aslan, Kerem Aktürkoğlu'na da veda edecek. İşte son dakika haberinin detayları…