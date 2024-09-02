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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 18:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız Verdi. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan şok elenmenin ardından Avrupa Ligi'ne gerileyen sarı-kırmızılılar, transferde yıldız isimlerin kapısın çalıyor. Bu doğrultuda Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya yakın olan Aslan, Kerem Aktürkoğlu'na da veda edecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yapılacak takviyelere hız vermiş ve kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

Bunun üzerine sürpriz bir transferi bitirmek üzere olan Galatasaray, taraftarlarını da heyecanlandırdı. Öte yandan bir de ayrılık yaşanacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

OSIMHEN GELİYOR, KEREM GİDİYOR

Victor Osimhen'ı kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da bu kez sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…

İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray ile Napoli arasında görüşmelerin noktalandığı ve Osimhen'in kısa süre içerisinde Türkiye'de olacağını yazdı.

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