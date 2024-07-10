Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:10
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey'unu buldu! İşte Okan Buruk'un yeni prensi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayan son şampiyon Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hamlesini Michy Batshuayi'den yana yapan Cimbom, yeni Sacha Boey'unu buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği genç yıldız oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. İşte o yıldız oyuncu ve transferin maliyeti...