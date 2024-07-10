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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey'unu buldu! İşte Okan Buruk'un yeni prensi...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:10

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey'unu buldu! İşte Okan Buruk'un yeni prensi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayan son şampiyon Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hamlesini Michy Batshuayi'den yana yapan Cimbom, yeni Sacha Boey'unu buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği genç yıldız oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. İşte o yıldız oyuncu ve transferin maliyeti...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Cimbom, transferde hareketli günler geçiriyor. İşte Okan Buruk'un çok istediği yeni transfer...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

BATSHUAYI SONRASI BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Yeni sezon için Okan Buruk'un da onayıyla transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray'da Michy Batshuayi sonrası bir yıldız oyuncuyla daha anlaşmaya varıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takım çalışmalarına devam ederken, yeni transferlerin de kampa yetişmesi hedefleniyor.

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