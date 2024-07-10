Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey’unu buldu! İşte Okan Buruk’un yeni prensi...

BATSHUAYI SONRASI BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Yeni sezon için Okan Buruk'un da onayıyla transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray'da Michy Batshuayi sonrası bir yıldız oyuncuyla daha anlaşmaya varıldı.