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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:04

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Heyecan seviyesi yüksek mücadelede 90 dakika forma giyen Barış Alper Yılmaz maça damga vururken, yıldız ismi izlemeye gelen 4 dünya devi ve sarı-kırmızılı takımın belirlediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Heyecan seviyesi yüksek mücadelede 90 dakika forma giyen Barış Alper Yılmaz maça damga vururken, yıldız ismi izlemeye gelen 4 dünya devi ve sarı-kırmızılı takımın belirlediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, geçtiğimiz gün rakibini RAMS Park'ta konuk etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

Nefes kesen bir 90 dakikaya sahne olan turun ilk maçı Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi ve rövanş öncesi büyük avantaj sağlandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi atarken, son golün asistini 90+1. dakikada Barış Alper Yılmaz yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZONU

Profesyonel futbol hayatına Rize Özel İdare'de başlayan Barış Alper Yılmaz kısa süre için büyük bir yükseliş kaydetti.

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