Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi! Sparta Prag maçında tamı tamına 4 dünya devi kapıya geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Heyecan seviyesi yüksek mücadelede 90 dakika forma giyen Barış Alper Yılmaz maça damga vururken, yıldız ismi izlemeye gelen 4 dünya devi ve sarı-kırmızılı takımın belirlediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...