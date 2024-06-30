Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
20:08
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda transferde hareketlilik yaşanırken, takım yıldızı Mauro Icardi için görülmemiş bir teklif geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...