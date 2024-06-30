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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 20:08

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda transferde hareketlilik yaşanırken, takım yıldızı Mauro Icardi için görülmemiş bir teklif geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, takımın yıldızlarından Mauro Icardi için de flaş bir teklifin geldiği ortaya çıktı. İşte transferinin detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına play-off mücadelesi verecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, kadro genişliğini sağlamak için kolları sıvarken, takımdaki yıldızlara gelen transfer teklifler de yönetim tarafından değerlendirilecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye bomba teklif! Böylesi görülmedi...

Takıma katılacak oyuncular için arayışlar sürerken diğer yandan da mevcut kadrodan kimlerin kalıp kimlerin kalmayacağı da merak ediliyor.

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