Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:46

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de erkenden çalışmalara başladı. Golcü konusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi planını belirledi. Bu oyuncuların boşluğu doldurmak isteyen ve gündemine Firmino'yu alan Aslan'ın transfer hedefindeki asıl isim ise ortaya çıktı. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...