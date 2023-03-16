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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:46

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de erkenden çalışmalara başladı. Golcü konusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi planını belirledi. Bu oyuncuların boşluğu doldurmak isteyen ve gündemine Firmino'yu alan Aslan'ın transfer hedefindeki asıl isim ise ortaya çıktı. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına start verdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Golcü konusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi planını belirledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

Bu oyuncuların boşluğu doldurmak isteyen ve gündemine Firmino'yu alan Aslan'ın transfer hedefindeki asıl isim ise ortaya çıktı. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gomis ve Icardi planı belli oldu! Firmino derken sürpriz isim...

MERTENS KARARI

Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda oynamasını istiyor.

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