Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:37
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın yeni sağ beki! Sacha Boey'in yerine dünya yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı. Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden Cimbom, yerine Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...