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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın yeni sağ beki! Sacha Boey'in yerine dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:37

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın yeni sağ beki! Sacha Boey'in yerine dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı. Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden Cimbom, yerine Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın yeni sağ beki! Sacha Boey’in yerine dünya yıldızı...

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zorlu bir şampiyonluk yarışı içerisinde.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın yeni sağ beki! Sacha Boey’in yerine dünya yıldızı...

Cimbom, ezeli rakibini geçerek ligde zirveyi almak istiyor Okan Buruk'un öğrencileri çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın yeni sağ beki! Sacha Boey’in yerine dünya yıldızı...

Diğer yandan Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip kupaya 5. turdan başlamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın yeni sağ beki! Sacha Boey’in yerine dünya yıldızı...

Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Cimbom, son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın yeni sağ beki! Sacha Boey’in yerine dünya yıldızı...

Aslan'ın Avrupa'da da gidişatı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir rota çizen Galatasaray, adını grup aşamasına yazdırmıştı.

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