Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:58

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nicolo Zaniolo geldiği gibi gidiyor! Milan derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, bu sezon şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Zaniolo'yu transfer ederek büyük yankı uyandıran Cimbom'da yıldız isim gündemden düşmüyor. Sezon sonu Milan'a transfer olacağı konuşulan Zaniolo için bir dünya devi daha devreye girdi. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...