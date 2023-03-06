Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:05

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi böyle duyurdular! Fernando Muslera için karar verildi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de ara transfe döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, birçok bölge için arayışlarını sürdürürken, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine de bir hamle yapmak istiyor. Galatasaray, genç kaleci ile görüşmelere başlarken, transferi böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...