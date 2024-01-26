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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:58

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılara beklenmedik bir ayrılık gündeme geldi. Takımın yıldız isimlerinden olan Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor. Yıldız oyuncu, Bayern Münih ile anlaşmaya varırken, Almanya için uçuş tarihi ve sözleşme detayları da belli oldu. İşte dev transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

Devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılara beklenmedik bir ayrılık gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

Takımın yıldız isimlerinden olan Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

Yıldız oyuncu, Bayern Münih ile anlaşmaya varırken, Almanya için uçuş tarihi ve sözleşme detayları da belli oldu. İşte dev transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Sacha Boey transferi bitti! Sözleşme detayları ve uçuş saati...

KADROYA ALINMADI

Sacha Boey, dün RAMS Park'ta oynanan İstanbulspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yoktu ve 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

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