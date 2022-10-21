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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray'ı konuşacak! Guardiola'nın prensini alıyorlar...
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:58

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray'ı konuşacak! Guardiola'nın prensini alıyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kayserispor yenilgisiyle Süper Lig yarışında yara alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u yenerek moral depolamıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın konuşacağı transfer için somut adım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Manchester City'de Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray’ı konuşacak! Guardiola’nın prensini alıyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kayserispor yenilgisiyle Süper Lig yarışında yara alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u yenerek moral depolamıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın konuşacağı transfer için somut adım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Manchester City'de Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray’ı konuşacak! Guardiola’nın prensini alıyorlar...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek tur atlamıştı. Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray’ı konuşacak! Guardiola’nın prensini alıyorlar...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray’ı konuşacak! Guardiola’nın prensini alıyorlar...

BİLETİ KESİLEN İLK İSİM...

Sarı-kırmızılı kulüpte devre arasında gönderilmesi planlanan ilk isim, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa Galatasaray’ı konuşacak! Guardiola’nın prensini alıyorlar...

Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna alınmayan 32 yaşındaki sol bek, verilen şansları iyi değerlendirememiş ve teknik ekibin gözünden düşmüştü.

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