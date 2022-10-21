Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kayserispor yenilgisiyle Süper Lig yarışında yara alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u yenerek moral depolamıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın konuşacağı transfer için somut adım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Manchester City'de Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar...