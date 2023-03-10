Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında yaptığı Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını devam ettiriyor. Birçok oyuncusu Avrupa ekipleri tarafından takip edilen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde gelecek resmi teklifler için hazırlıklarını yapıyor. Sezon başından beri takımın değişilmezlerinden olan yıldız isme son olarak Arsenal talip oldu. İşte tüm ayrıntılar...