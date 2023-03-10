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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 17:02

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında yaptığı Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını devam ettiriyor. Birçok oyuncusu Avrupa ekipleri tarafından takip edilen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde gelecek resmi teklifler için hazırlıklarını yapıyor. Sezon başından beri takımın değişilmezlerinden olan yıldız isme son olarak Arsenal talip oldu. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında yaptığı Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını devam ettiriyor. Birçok oyuncusu Avrupa ekipleri tarafından takip edilen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde gelecek resmi teklifler için hazırlıklarını yapıyor. Sezon başından beri takımın değişilmezlerinden olan yıldız isme son olarak Arsenal talip oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun kadrosu için de çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

Devre arasında Nicolo Zaniolo transferiyle gücünü artıran sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takımın yıldız isimlerine gelecek teklifler için de hazırlıklarını yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

TORREIRA'YA MILAN KANCASI

Takımdan ayrılma ihtimali en kuvvetli isimlerden olan Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan'ın ilgisi sürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri, Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Son talibi Arsenal oldu...

SEVILLA NELSSON'DAN VAZGEÇMEYECEK

Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un satışından da hatırı sayılır bir gelir beklentisi olan sarı-kırmızılılar, yaz aylarında İspanyol ekibi Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif bekliyor.

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