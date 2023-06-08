Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
09:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın 23. şampiyonluğu sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Dursun Özbek, kulübün mali durumu ve yapacakları projelerle ilgili bilgiler verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Dursun Özbek ayrıca 5 transferini birden açıklarken, Avrupa devlerinden hangi oyunculara teklifler geldiğini de açıkladı. İşte Dursun Özbek röportajının tüm ayrıntıları...