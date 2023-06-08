Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

"325 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Sayın Başkan, haziran ayında kulübün ne kadar ödemesi var?

13 milyon Euro (yaklaşık 325 milyon TL) civarında ödememiz var. Hazırlığımız tamam. Galatasaray'ın bu yönetimi dağlar gibi ödeme yaptı. Daha önce yapılan transferlerin de ücretlerinin ödeme zamanı gelmişti. Kiraya verdiğimiz oyuncuların maaşları da vardı. Çok sıkıntılı bir dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Bu ayki parayı da hazırladık. Ben ve arkadaşlarım 'bu paralar nasıl ödenecek' havasına girmedik. Enkaz edebiyatı hiç yapmadık, yapmayız da.