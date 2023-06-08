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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın 23. şampiyonluğu sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Dursun Özbek, kulübün mali durumu ve yapacakları projelerle ilgili bilgiler verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Dursun Özbek ayrıca 5 transferini birden açıklarken, Avrupa devlerinden hangi oyunculara teklifler geldiğini de açıkladı. İşte Dursun Özbek röportajının tüm ayrıntıları...

LEVENT TÜZEMEN
MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın 23. şampiyonluğu sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Dursun Özbek, kulübün mali durumu ve yapacakları projelerle ilgili bilgiler verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Dursun Özbek ayrıca 5 transferini birden açıklarken, Avrupa devlerinden hangi oyunculara teklifler geldiğini de açıkladı. İşte Dursun Özbek röportajının tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, ilk röportajını SABAH Spor'a verdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan ve SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Özbek, birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

İşte Dursun Özbek'in röportajı;

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 5 transferi resmen açıkladı! Dursun Özbek, teklif gelen isimleri tek tek duyurdu...

"325 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Sayın Başkan, haziran ayında kulübün ne kadar ödemesi var?

13 milyon Euro (yaklaşık 325 milyon TL) civarında ödememiz var. Hazırlığımız tamam. Galatasaray'ın bu yönetimi dağlar gibi ödeme yaptı. Daha önce yapılan transferlerin de ücretlerinin ödeme zamanı gelmişti. Kiraya verdiğimiz oyuncuların maaşları da vardı. Çok sıkıntılı bir dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Bu ayki parayı da hazırladık. Ben ve arkadaşlarım 'bu paralar nasıl ödenecek' havasına girmedik. Enkaz edebiyatı hiç yapmadık, yapmayız da.

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