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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 07:11

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin birinci maddesi Mauro Icardi... Uzun süredir Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veren sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur, transferde önemli aşama kaydettiklerini söylemişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 30 yaşındaki forvete kavuşmak için gün saymaya başladı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a maliyeti ise herkesi şaşırtacak. İşte tüm ayrıntılar...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin birinci maddesi Mauro Icardi... Uzun süredir Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veren sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur, transferde önemli aşama kaydettiklerini söylemişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 30 yaşındaki forvete kavuşmak için gün saymaya başladı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a maliyeti ise herkesi şaşırtacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında, geçtiğimiz yıl taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve Arjantinli forvetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

ERDEN TİMUR: BİTTİ DİYEMEYİZ

Timur açıklamasında, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor.

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