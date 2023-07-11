Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mauro Icardi’ye kavuşuyor! Maliyeti herkesi şaşkına çevirecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin birinci maddesi Mauro Icardi... Uzun süredir Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veren sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur, transferde önemli aşama kaydettiklerini söylemişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 30 yaşındaki forvete kavuşmak için gün saymaya başladı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a maliyeti ise herkesi şaşırtacak. İşte tüm ayrıntılar...