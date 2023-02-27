Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem devre arasında çıkacak fırsat transferlerini değerlendirmek hem de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Nicolo Zaniolo transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, İtalya'dan yeni bir yıldız için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...