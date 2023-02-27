Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
09:53
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a İtalya'dan bir transfer daha! Zaniolo'nun ardından...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem devre arasında çıkacak fırsat transferlerini değerlendirmek hem de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Nicolo Zaniolo transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, İtalya'dan yeni bir yıldız için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...