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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a İtalya'dan bir transfer daha! Zaniolo'nun ardından...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:53

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a İtalya'dan bir transfer daha! Zaniolo'nun ardından...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem devre arasında çıkacak fırsat transferlerini değerlendirmek hem de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Nicolo Zaniolo transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, İtalya'dan yeni bir yıldız için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a İtalya’dan bir transfer daha! Zaniolo’nun ardından...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem devre arasında çıkacak fırsat transferlerini değerlendirmek hem de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Nicolo Zaniolo transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, İtalya'dan yeni bir yıldız için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a İtalya’dan bir transfer daha! Zaniolo’nun ardından...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala mesaisini yoğunlaştırdı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a İtalya’dan bir transfer daha! Zaniolo’nun ardından...

Sezon sonuna kadar mücadele edecek kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan sarı-kırmızılılar, hem fırsat transferleri hem de yeni sezonun kadrosunda yer alacak isimler için de çalışmalar yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a İtalya’dan bir transfer daha! Zaniolo’nun ardından...

ICARDI'YE TALİP VAR

Yeni sezon için bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyan Arjantinli forvet Mauro Icardi için hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a İtalya’dan bir transfer daha! Zaniolo’nun ardından...

Sezon başındaki transferde Galatasaray'dan 1 milyon Euro komisyon alan Wanda Mara, Icardi'yi İtalyan devleri Roma ve Milan'ın istediğini açıklamıştı.

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