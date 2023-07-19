Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, transfer için de çalışmalarında vites artırdı. Mauro Icardi ile anlaşmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle Arjantinli futbolcuyu İstanbul'a getiremeyen Galatasaray'a transferde bir iyi bir de kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinden koştuğu yıldız isim teklifi reddederken, Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, bir başka yıldız isimle anlaşma sağladı ve tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Hollanda'ya gitti. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...