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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, transfer için de çalışmalarında vites artırdı. Mauro Icardi ile anlaşmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle Arjantinli futbolcuyu İstanbul'a getiremeyen Galatasaray'a transferde bir iyi bir de kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinden koştuğu yıldız isim teklifi reddederken, Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, bir başka yıldız isimle anlaşma sağladı ve tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Hollanda'ya gitti. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, transfer için de çalışmalarında vites artırdı. Mauro Icardi ile anlaşmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle Arjantinli futbolcuyu İstanbul'a getiremeyen Galatasaray'a transferde bir iyi bir de kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinden koştuğu yıldız isim teklifi reddederken, Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, bir başka yıldız isimle anlaşma sağladı ve tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Hollanda'ya gitti. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, transfer için de dört koldan taarruza geçmiş durumda.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara bir iyi bir de kötü haber geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

Forvet bölgesinde önceliği Mauro Icardi'ye veren sarı-kırmızılılar, Arjantinli forvetle anlaşsa da eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi henüz bitirememişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde bir iyi bir kötü haber! Erden Timur transferi bitirmeye gitti...

"ICARDI İÇİN SÜRE VEREMİYORUZ"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da Icardi için, "Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması bekleniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler.

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