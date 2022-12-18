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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:23

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sol beki güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç yıldız için Avrupa ekibiyle görüşmeler yapsa da şoke eden bir karşılık aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sol beki güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç yıldız için Avrupa ekibiyle görüşmeler yapsa da şoke eden bir karşılık aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, transferde kötü haber geldi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

Sarı-kırmızılı yönetim, transferin öncesinde kulübe maddi olarak kaynak yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı dün gerçekleşti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

BÜYÜK GELİR

Sarı-kırmızılı kulübün 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterilirken, Aslan'ın kasası bir gecede doldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...

Nef Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, projede yer alan 186 dairenin 134'nün satışı başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın gongu çalmasıyla başladı.

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