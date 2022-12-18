Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
10:23
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! İstenen para şoke etti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sol beki güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç yıldız için Avrupa ekibiyle görüşmeler yapsa da şoke eden bir karşılık aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...