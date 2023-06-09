Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 14:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte Youri Tielemans transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, yeni sezon için ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarına başlarken, transfer gündeminde olan Youri Tielemans ile ilgili bir şok yaşadı. Aslan'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun adresini İngiliz basını duyurdu. İşte transfere ait tüm detaylar...