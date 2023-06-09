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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 14:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte Youri Tielemans transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, yeni sezon için ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarına başlarken, transfer gündeminde olan Youri Tielemans ile ilgili bir şok yaşadı. Aslan'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun adresini İngiliz basını duyurdu. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte Youri Tielemans transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, yeni sezon için ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarına başlarken, transfer gündeminde olan Youri Tielemans ile ilgili bir şok yaşadı. Aslan'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun adresini İngiliz basını duyurdu. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 23. zaferini elde etmiş oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Ligde ise en son 37. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak sezonu kapattı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

Kazanılan bu şampiyonluk ile birlikte yönetim, teknik heyet ve futbolcuların morali üst seviyede olurken, Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Youri Tielemans şoku! Yeni adresini duyurdular...

ICARDİ VE RASHİCA BELİRSİZLİĞİ

Sarı-kırmızılı ekipte merak edilen bir diğer konu ise Mauro Icardi, Milot Rashica gibi yıldızların takımda geleceği...

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