Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, kanat ve forvet için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, forvette Icardi ve kanatta da Nwakaeme ile görüşmelerini önemli bir seviyeye getirdi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılılarda 4 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin detayları...