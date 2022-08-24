Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 06:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, kanat ve forvet için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, forvette Mauro Icardi ve kanatta da Nwakaeme ile görüşmelerini önemli bir seviyeye getirdi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılılarda 4 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, kanat ve forvet için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, forvette Icardi ve kanatta da Nwakaeme ile görüşmelerini önemli bir seviyeye getirdi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılılarda 4 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

Forvet adayları arasında ismi en üst sıralarda yer alan anılan Mauro Icardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

"ICARDI'NİN MAAŞININ 3 MİLYON EURO'SUNU VERELİM"

Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı, sarı-kırmızılıların ise oyuncunun ücretinin sadece 3 milyon Euro'luk bölümünü karşılama teklifi yaptığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

KARAR AŞAMASINDA

PSG'nin göndermek istediği ancak bonservis beklentisinde olduğu Arjantinli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro. Yıllık 10 milyon Euro alan Icardi için G.Saray'ın teklifini ilettiği ve ikinci görüşme sonrasında artık karar aşamasına geldiği vurgulandı.

SON DAKİKA