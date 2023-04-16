Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Ligue 1'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Kayserispor'u farklı mağlup eden Aslan, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan ve transfer iddiaları ile gündeme gelen Sacha Boey'in alternatifini Fransa'da buldu. Aslan, flaş bir transfere daha imza atmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...