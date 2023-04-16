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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Ligue 1'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Ligue 1'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Kayserispor'u farklı mağlup eden Aslan, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan ve transfer iddiaları ile gündeme gelen Sacha Boey'in alternatifini Fransa'da buldu. Aslan, flaş bir transfere daha imza atmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi bulundu! Ligue 1’in yıldızı geliyor...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kayserispor'u evinde 6-0 mağlup eden G.Saray, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan ve sürekli transfer dedikoduları ile gündeme gelen Sacha Boey'in alternatifini Fransa'da buldu. Aslan, flaş bir transfere daha imza atmak için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi bulundu! Ligue 1’in yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde en son Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi bulundu! Ligue 1’in yıldızı geliyor...

Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da gelecek sezon ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi bulundu! Ligue 1’in yıldızı geliyor...

G.SARAY TRANSFERDE SES GETİRDİ

Sezon başında; Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata, Lucas Torreira gibi birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, transferde büyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi bulundu! Ligue 1’in yıldızı geliyor...

Ara transfer dönemini de hareketli geçiren Aslan, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferlerini açıklamıştı.

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