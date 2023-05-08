Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:23

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Victor Nelsson'un alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının çok uzağında Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Süper Lig'de topladığı 70 puanla zirvede yer alan sarı-kırmzılı ekip, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu sezon Aslan'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren ve takımda geleceği belirsiz olan Victor Nellson'un yerine sarı-kırmızılı ekip, alternatif bir oyuncu ararken, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...