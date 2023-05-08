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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Victor Nelsson'un alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:23

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Victor Nelsson'un alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının çok uzağında Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Süper Lig'de topladığı 70 puanla zirvede yer alan sarı-kırmzılı ekip, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu sezon Aslan'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren ve takımda geleceği belirsiz olan Victor Nellson'un yerine sarı-kırmızılı ekip, alternatif bir oyuncu ararken, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının çok uzağında Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Süper Lig'de topladığı 70 puanla zirvede yer alan sarı-kırmzılı ekip, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isterken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu sezOn Aslan'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren ve takımda geleceği belirsiz olan Victor Nellson'un yerine sarı-kırmızılı ekip, alternatif bir oyuncu ararken, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ligde en son Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Sarı-kırmızılı ekipte bu mağlubiyet sonrası moraller bozulsa da hız kesmeden zorlu Başakşehir maçı hazırlıklarına hemen başlanılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Karagümrük ve Beşiktaş'a 5 puan kaybeden Galatasaray, hareketli bir haftayı geride bırakırken, Florya'nın kapılarını açan sarı-kırmızılı takım, taraftarın desteğiyle moral buldu ve şampiyonluğa konsantre oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİNE 5 MİLYON PRİM

Yönetim, Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti. Teknik heyet, kart sınırında olan as oyuncular Sacha Boey, Oliveira, Rashica, Kerem ve Icardi'ye uyarıda bulundu.

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