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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da mevcut kadrodaki yapılanmasını devam ettiriyor. Kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İtalya'dan Lazio'nun talip oılduğu Yunus Akgün için Galatasaray kararını verirken, Jean Michael Seri'de de yeni gelişmeler yaşandı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da mevcut kadrodaki yapılanmasını devam ettiriyor. Kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İtalya'dan Lazio'nun talip oılduğu Yunus Akgün için Galatasaray kararını verirken, Jean Michael Seri'de de yeni gelişmeler yaşandı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol 12 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu. Galatasaray'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim iç transferde ilk hamlesini Yunus Akgün'e yapacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

LAZIO TALİP OLMUŞTU

Milli futbolcuya İtalya Serie A ekibi Lazio talip olmuş ve Galatasaray'a yakın zamanda transfer teklifi yapmayı planlamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! Satılması beklenirken çarpıcı gelişme...

2024 yılırda sona erecek kontratı uzatılacak ve 800 bin TL olan yıllık ücreti de takımdaki diğer yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak.

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