Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da mevcut kadrodaki yapılanmasını devam ettiriyor. Kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İtalya'dan Lazio'nun talip oılduğu Yunus Akgün için Galatasaray kararını verirken, Jean Michael Seri'de de yeni gelişmeler yaşandı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...