Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
11:07
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in yıldız forvetiyle anlaşmaya vardı. Süper Lig devlerini peşinden sürükleyen milli futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve yapılan teklife 'evet' dedi. Sarı-kırmızılılarda Ianis Hagi sürprizi yaşanırken, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Galatasaray'a önerildi. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...