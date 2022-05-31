Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:07

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in yıldız forvetiyle anlaşmaya vardı. Süper Lig devlerini peşinden sürükleyen milli futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve yapılan teklife 'evet' dedi. Sarı-kırmızılılarda Ianis Hagi sürprizi yaşanırken, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Galatasaray'a önerildi. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in yıldız forvetiyle anlaşmaya vardı. Süper Lig devlerini peşinden sürükleyen milli futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve yapılan teklife 'evet' dedi. Sarı-kırmızılılarda Ianis Hagi sürprizi yaşanırken, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Galatasaray'a önerildi. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

PULGAR MENAJERİ ALEXIS VE VIDAL'İ ÖNERDİ

Erick Pulgar'ın menajeri Felicevich, iki başkan adayı Hamamcıoğlu ve Özbek'in futbol yapılanmasının başındaki isimlere ulaştı. İki tarafa da "Pulgar'la ilgili fikriniz nedir? Yeniden kiralamayı düşünür müsünüz?" diye sordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Pulgar'ın Galatasaray'da bekleneni verememesi nedeniyle konuyla ilgili herhangi bir cevap alamadı. Ancak menajer Felicevic ısrarcı davrandı. Sürpriz bir hamle daha yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

İki başkan adayına da elindeki Alexis Sanchez ile Arturo Vidal'ın İnter'den ayrılacağı bilgisini verdi. İlgilenip ilgilenmediklerini sordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sezonun ilk bombası! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Hamamcıoğlu cephesi, Erick Pulgar dahil 3 Şilili oyuncu için olumsuz dönüş yaptı. Özbek cephesinden ise 11 Haziran'daki seçim işaret edilerek, "15 Haziran'da bu konuyu yeniden konuşuruz" mesajı verdi. (Fotomaç)

SON DAKİKA