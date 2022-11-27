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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:59

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadroya rağmen devre arasında da kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Memphis Depay gelmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesindeki Kim Min-Jae detayı dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadroya rağmen devre arasında da kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Memphis Depay gelmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesindeki Kim Min-Jae detayı dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

Kritik bir transfer operasyonuna girişen ve ocak ayında kadrosunu çok önemli takviyelerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim yoğun mesaiye başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

Sezon başında birçok önemli yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da yapmayı planladığı takviyelerle ligin ikinci yarısında iddiasını korumak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

"DEPAY OCAK'TA GELEBİLİR"

Gündemde yer alan isimlerden olan Barcelonalı Memphis Depay'la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Kim Min-Jae detayı...

Gazeteci Nicolo Schira, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi'nin Depay'ı takımda istemediğini ve futbolcunun ocak ayında ayrılacağını iddia etmişti.

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