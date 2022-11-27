Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadroya rağmen devre arasında da kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Memphis Depay gelmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesindeki Kim Min-Jae detayı dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...