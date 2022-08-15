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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 08:03

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, transferde vites yükseltti. Önceliğini Belotti ve Kaan Ayhan'a veren sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, bu iki transferi bitirmek için İtalya'ya gitti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, büyük bir sürpriz yaparak flaş ismin transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 3 milyon Euro ödeyecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, transferde vites yükseltti. Önceliğini Belotti ve Kaan Ayhan'a veren sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, bu iki transferi bitirmek için İtalya'ya gitti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, büyük bir sürpriz yaparak flaş ismin transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 3 milyon Euro ödeyecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Giresunspor yenilgisi sonrası gaza bastı...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

EMRE AKBABA KULÜBEYE GİDİYOR

Buruk'un, ligin 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz! Belotti ve Kaan Ayhan beklenirken bir başka yıldızın işini bitirdi...

BELOTTI'DE KOZ İMZA PARASI

Bir yandan da transferleri tamamlamaya çalışan sarı-kırmızılıların gündemine İtalyan forvet Andrea Belotti gelmişti.

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