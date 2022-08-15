Galatasaray'da flaş transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, transferde vites yükseltti. Önceliğini Belotti ve Kaan Ayhan'a veren sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, bu iki transferi bitirmek için İtalya'ya gitti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, büyük bir sürpriz yaparak flaş ismin transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 3 milyon Euro ödeyecek.