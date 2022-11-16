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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün'e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:01

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün'e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan performansı sebebiyle önce yedek kalan ardından da Başakşehir maçı öncesi kadro dışı bırakılan Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. Yönetimin genç oyuncu için ne karar vereceği merak konusu oldu. Bu arada Galatasaray'ın aksayan bölgesi olan sol bek pozisyonu içinse Van Aanholt'un yerine 2 yabancı aday belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan performansı sebebiyle önce yedek kalan ardından da Başakşehir maçı öncesi kadro dışı bırakılan Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. Yönetimin genç oyuncu için ne karar vereceği merak konusu oldu. Bu arada Galatasaray'ın aksayan bölgesi olan sol bek pozisyonu içinse Van Aanholt'un yerine 2 yabancı aday belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek... Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı oyuncusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında savunmanın soluna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor... Sarı-Kırmızılı uönetim, Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

WELINGTON İÇİN 2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Cimbom'un hedefindeki ilk isim olan 21 yaşındaki Welington'un Sao Paulo ile olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

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