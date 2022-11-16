Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadro dışı kalan Yunus Akgün’e sürpriz talip! Sol bek transferi için 2 aday var

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan performansı sebebiyle önce yedek kalan ardından da Başakşehir maçı öncesi kadro dışı bırakılan Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. Yönetimin genç oyuncu için ne karar vereceği merak konusu oldu. Bu arada Galatasaray'ın aksayan bölgesi olan sol bek pozisyonu içinse Van Aanholt'un yerine 2 yabancı aday belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...