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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 11.08.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 13:13

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılılarda ana gündem Nelsson'un Sevilla'ya transferi olmasına karşın teknik direktör Okan Buruk, bir yıldız ismin daha biletini kesti. Takımda düşünülmeyen başarılı futbolcu için Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin ardından talebi ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray’da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılılarda ana gündem Nelsson'un Sevilla'ya transferi olmasına karşın teknik direktör Okan Buruk, bir yıldız ismin daha biletini kesti. Takımda düşünülmeyen başarılı futbolcu için Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin ardından talebi ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray’da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

Galatasaray'da transferin ana gündemi Victor Nelsson olmasına karşın, teknik direktör Okan Buruk bir başka yıldızın biletini kesti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray’da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması en net isimler olan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Antalyaspor'la oynanan sezonun ilk maçının kamp kadrosuna alınmamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray’da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

Okan Buruk'un gözüne henüz giremeyen Luyindama'nın durumu ise netlik kazanmamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray’da bir isim daha ayrılıyor, 7.5 milyon Euro...

YENİ TRANSFERLER SES GETİRDİ

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle Avrupa çapında büyük sükse yapan Galatasaray'da Okan Buruk bir ismi daha kadroda düşünmüyor.

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