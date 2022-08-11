Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılılarda ana gündem Nelsson'un Sevilla'ya transferi olmasına karşın teknik direktör Okan Buruk, bir yıldız ismin daha biletini kesti. Takımda düşünülmeyen başarılı futbolcu için Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin ardından talebi ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...