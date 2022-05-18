Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Torrent kararını verdi! Yeni sezon kadrosu bile hazır | İlk 11'de...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmaları ile birlikte seçim sürecinin devam ettiği Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda yeni başkan ile birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Domenec Torrent bomba bir karara imza attı. "3 yıl daha G.Saray'da kalmak istiyorum" diyerek şaşkınlık yaratan Katalan çalıştırıcı 2022-23 sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Avusturya'da kamp için planlamasını yapan Torrent, yeni sezon ve ilk kadrosunu da belirledi. İşte tüm detaylar ve Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu...