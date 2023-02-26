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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:50

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bir başka gündem, Mauro Icardi'nin bonservisinin PSG'den alınması... Arjantinli futbolcunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yle ilgili Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bir başka gündem, Mauro Icardi'nin bonservisinin PSG'den alınması... Arjantinli futbolcunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yle ilgili Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

Transfer olduğu günden bu yana 13 maçta forma giyen Arjantinli forvet, 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maçlarında gösterdiği performansla Galatasaray'a kritik puanlar kazandıran Icardi'nin sezon sonunda bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wanda Nara transferi duyurdu! Galatasaray taraftarını üzen Icardi gelişmesi...

GALATASARAY'IN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray taraftarlarla arasında harika bir bağ kuran Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarına devam ediyor.

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