Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bir başka gündem, Mauro Icardi'nin bonservisinin PSG'den alınması... Arjantinli futbolcunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yle ilgili Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...