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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı'dan harika geri dönüş...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 00:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 00:21

Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı'dan harika geri dönüş...

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı Ajaccio karşılaşmasında attığı harika golle lige geri dönüş yaptı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, takımına klas bir golle geri döndü.

Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve eski takımı Trabzonspor'la sıkça anılan milli oyuncu, takımının ligin 4. haftasında Ajjaccio ile karşılaştığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

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Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

GOLÜ ATTI GÜNDEM OLDU
Milli futbolcunun attığı harika gol, kısa süre içerisinde Fransa'nın gündemine oturdu.

Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

25 yaşındaki yıldızın attığı gol, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

DEV TAKIMLAR TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu performansıyla göz dolduruyordu.

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