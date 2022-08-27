Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Yusuf Yazıcı’dan harika geri dönüş...

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, takımına klas bir golle geri döndü. Transfer döneminde ismi Galatasaray ve eski takımı Trabzonspor'la sıkça anılan milli oyuncu, takımının ligin 4. haftasında Ajjaccio ile karşılaştığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı. GOLÜ ATTI GÜNDEM OLDU 25 yaşındaki yıldızın attığı gol, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. DEV TAKIMLAR TALİP OLMUŞTU Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu performansıyla göz dolduruyordu. CSKA Moskova'yla toplamda 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 8 kez ağları sarsmıştı. Milli futbolcu bu performansıyla Rusya'dan iki takımın yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya'dan talipler vardı. Rusya ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit'in yanı sıra ikinci basamakta yer alan Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyordu. LILLE PUAN DURUMU Fransa Ligi'nin 4. haftasında aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükselten Lille, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. GOL KRALLIĞI SESSİZ Ligde 4 maça çıkan Lille'de en çok gol atan futbolcu 2 golle Jonathan David oldu.